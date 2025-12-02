Menu Rechercher
Bordeaux mis en sursis par la DNCG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le Stade Matmut-Atlantique @Maxppp

Leaders du classement de leur groupe de National 2, les Girondins de Bordeaux n’en ont toujours pas terminé avec leurs soucis financiers. Endetté à hauteur de 94 M€, le club au scapulaire doit affronter un nouvel examen de passage devant la DNCG. Ce mardi, les Marine et Blanc ont indiqué que le gendarme financier a mis leur cas en sursis.

FC Girondins de Bordeaux
Le FC Girondins de Bordeaux a été entendu ce matin par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. À l’issue de cette audition, la DNCG a prononcé un sursis à statuer, dans l’attente de la réception d’un document complémentaire qui parviendra au club dans les prochains jours.

#AllezBordeaux
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
