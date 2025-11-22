Helena Costa balance sur son départ de Clermont

Aujourd’hui directrice sportive du club portugais d’Estoril (9e du classement du championnat portugais), Helena Costa avait fait parler d’elle en France il y a onze ans. En 2014, la Lusitanienne, âgée de 36 ans à l’époque, était nommée coach de Clermont, devenant ainsi la première femme nommée entraîneuse d’une équipe professionnelle masculine française. Mais l’histoire a tourné court puisque Costa a rendu son tablier avant même le début de la saison 2014/2015. Aujourd’hui, elle est revenue sur les raisons de son départ dans les colonnes de Record.

La suite après cette publicité

«Cela n’a pas duré longtemps parce que je n’ai pas accepté n’importe quoi, c’est essentiellement ce qui s’est passé et je pense que si c’était aujourd’hui, je ferais exactement la même chose. Ce qui s’est réellement passé, c’est que le président m’a engagé et m’a dit que la seule décision qu’il prenait était le choix de l’entraîneur, à partir de là, tout était entre les mains du directeur sportif. À l’époque, j’étais déjà recruteur pour le Celtic, donc je connaissais un peu le marché. Nous avons discuté de choses banales jusqu’à ce que, soudain, il disparaisse, ne réponde plus au téléphone et parte en vacances. Puis j’ai reçu un e-mail de la secrétaire m’informant que les examens cardiologiques des trois nouveaux joueurs auraient lieu cet après-midi-là, et les noms qu’elle m’a communiqués m’étaient inconnus. Ce fut la première douche froide et tout s’est arrêté là, le vernis a craqué. J’ai dit au président que c’était lui ou moi, il m’a répondu qu’il était là depuis longtemps et je suis parti. Je ne regrette rien, car il aurait été impossible de travailler avec une telle personne. Ce travail a été totalement saboté.»