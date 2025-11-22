Ligue 2 : Clermont ralentit le Red Star, bon coup de Guingamp à Amiens

La victoire de Troyes hier sur Laval obligeait le Red Star à un résultat lors de la réception de Clermont ce samedi. Tout a bien commencé pour les Audoniens avec l’ouverture du score dès la 1ère minute de Damien Durand, auteur de son 8e but de la saison. Malgré cela, le doublé de Bamba (12e, 24e) a rapidement retourné la situation. Longtemps, les Auvergnats ont pensé arracher une précieuse victoire, mais c’était sans compter sur la tête de Lemonnier (85e). Le capitaine du Red Star permet à son équipe d’accrocher le nul 2-2, ce qui laisse l’ESTAC en tête de la Ligue 2 avec trois points d’avance.

Dans l’autre match de l’après-midi, Guingamp est allé gagner sur la pelouse d’Amiens 2-1 et en profite pour remonter aux portes du top 5. Averlant avait pourtant parfaitement lancé les Picards d’un splendide retourné acrobatique (19e). L’ex-Amiénois Mafouta n’a pas eu de pitié pour son ancienne équipe puisque son doublé (28e sur penalty, 33e) a permis aux Bretons de renverser la tendance. Avec ce 4e match de suite sans défaite, l’EAG prend la 6e place, une longueur derrière Le Mans.

Les résultats des matchs de 14h :

Red Star 2 - 2 Clermont : Durand (1e), Lemonnier (85e) ; Bamba (12e, 24e)

Amiens 1 - 2 Guingamp : Averlant (19e) ; Mafouta (sp 28e, 33e)