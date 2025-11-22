Menu Rechercher
Ligue 2 : Clermont ralentit le Red Star, bon coup de Guingamp à Amiens

Par Maxime Barbaud
1 min.
Grégory Poirier, l'entraineur du Red Star @Maxppp
Red Star 2-2 Clermont

La victoire de Troyes hier sur Laval obligeait le Red Star à un résultat lors de la réception de Clermont ce samedi. Tout a bien commencé pour les Audoniens avec l’ouverture du score dès la 1ère minute de Damien Durand, auteur de son 8e but de la saison. Malgré cela, le doublé de Bamba (12e, 24e) a rapidement retourné la situation. Longtemps, les Auvergnats ont pensé arracher une précieuse victoire, mais c’était sans compter sur la tête de Lemonnier (85e). Le capitaine du Red Star permet à son équipe d’accrocher le nul 2-2, ce qui laisse l’ESTAC en tête de la Ligue 2 avec trois points d’avance.

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Troyes Troyes 31 15 +13 9 4 2 27 14
2 Logo Red Star Red Star 28 15 +6 8 4 3 21 15
3 Logo ASSE ASSE 26 14 +10 8 2 4 31 21
4 Logo Montpellier Montpellier 24 14 +5 7 3 4 17 12
5 Logo Le Mans Le Mans 24 15 +3 6 6 3 19 16
6 Logo Guingamp Guingamp 23 15 -1 6 5 4 24 25
Voir le classement complet

Dans l’autre match de l’après-midi, Guingamp est allé gagner sur la pelouse d’Amiens 2-1 et en profite pour remonter aux portes du top 5. Averlant avait pourtant parfaitement lancé les Picards d’un splendide retourné acrobatique (19e). L’ex-Amiénois Mafouta n’a pas eu de pitié pour son ancienne équipe puisque son doublé (28e sur penalty, 33e) a permis aux Bretons de renverser la tendance. Avec ce 4e match de suite sans défaite, l’EAG prend la 6e place, une longueur derrière Le Mans.

Les résultats des matchs de 14h :

Red Star 2 - 2 Clermont : Durand (1e), Lemonnier (85e) ; Bamba (12e, 24e)

Amiens 1 - 2 Guingamp : Averlant (19e) ; Mafouta (sp 28e, 33e)

Pub. le - MAJ le
