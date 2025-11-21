Menu Rechercher
Nice avec son nouveau maillot en hommage aux Ultras contre l’OM

Nice 0-2 Marseille

Pour Nice, la réception de l’OM ce soir sera importante à plus d’un titre. Outre la rivalité et le prestige de l’adversaire, battu quatre fois lors de ses six derniers déplacements à l’Allianz Riviera, cette rencontre marquera l’anniversaire des 40 ans des ultras niçois.

Pour l’occasion, les joueurs du GYM arboreront un maillot spécial « Populaire Sud », cousu main dans la main avec les représentants du groupe. Une jolie tunique noire avec des inserts rouges sur le col et les manches, qui rend hommage à l’esthétique propre aux tribunes ultras. D’après Nice Matin, le maillot ferait déjà un carton.

