PSG-Tottenham : l’égalisation fantastique de Vitinha

En difficulté pour déstabiliser le bloc bas de Tottenham, le PSG est embarqué dans un match compliqué au Parc des Princes. Encore plus avec l’ouverture du score de Richarlison, sur une remise de Randal Kolo Muani. Assez inoffensifs, les joueurs parisiens s’en sont remis à son milieu Vitinha pour recoller au score.

Sur un corner joué à deux, Ndjantou a adressé une passe à l’entrée de la surface pour Vitinha, qui a pris le temps pour ajuster son élan et envoyer une mine sous la barre de Vicario (45e). Un nouveau bijou à ajouter à la collection du Portugais.