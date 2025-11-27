Menu Rechercher
Guingamp : accord total pour la prolongation de Sylvain Ripoll

Par Santi Aouna - Allan Brevi
1 min.
Sylvain Ripoll sélectionneur de l'équipe de France U21 @Maxppp

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’En Avant Guingamp, Sylvain Ripoll va prolonger de deux saisons supplémentaires selon nos informations. Un accord jusqu’en 2028 a été trouvé entre les deux parties, qui souhaitaient poursuivre leur collaboration. Actuellement 7e au classement de Ligue 2, les dirigeants bretons apprécient le travail mené par l’ancien sélectionneur des Espoirs et ont décidé de miser sur la continuité pour stabiliser le projet.

Santi Aouna
🚨🔴⚫️🇫🇷 #Ligue2 |

🔐 Accord trouvé entre l'EN Guingamp et Sylvain Ripoll pour une prolongation de contrat

✍️ Le technicien français va prolonger jusqu'en juin 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣
À noter que Sylvain Ripoll avait suscité l’intérêt du RC Lens, comme révélé en mai dernier, avant que le club artésien ne se tourne finalement vers Pierre Sage. Guingamp n’a, de son côté, jamais douté de sa volonté de conserver son entraîneur, et a accéléré pour sécuriser son avenir. Une marque de confiance forte envers un coach jugé structurant pour la suite.

Pub. le - MAJ le
