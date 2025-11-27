Nice : Franck Haise confirme des tensions dans le vestiaire

L’OGC Nice vit une première partie de saison difficile. Les Azuréens ont beaucoup de mal à enchaîner les résultats. Ils en sont à 4 défaites en Ligue Europa, et sont actuellement sur une série de 4 défaites consécutives toutes compétitions confondues. La crise vient pointer le bout de son nez au sein d’un club où la tension est palpable à différents étages. «Qu’il y ait une crise de résultats alors qu’on vient de perdre quatre matches de suite, c’est la réalité et on ne va pas se le cacher. On en est à quatre défaites de suite en Coupe d’Europe. On est toujours dans la première moitié de tableau de la Ligue 1 quand même» réagit Franck Haise en conférence de presse avant de se déplacer à Porto (18h45).

Pire encore ces dernières heures, l’entraîneur du Gym fait l’objet de critiques en interne. Son discours aurait du mal à passer, lui qui s’est agacé à plusieurs reprises ces derniers temps, après avoir longtemps défendu ses joueurs. «La crise de résultats, il n’y a pas de difficulté à le reconnaître. Ensuite, il faut se dire les choses avec franchise. C’est ma seule façon de voir et d’être, affirme le technicien. Bien sûr que parfois ça peut crisper, que ce soit les joueurs ou dans la direction du club. Mais je préfère dire les choses avec franchise car mon leitmotiv c’est l’exigence, le travail, la détermination. Donc ça ne me pose pas tant de problèmes que ça crispe de temps en temps car c’est pour le bien de tout le monde et notamment le bien du club.»