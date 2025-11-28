Nice : le président Fabrice Bocquet met la pression sur ses joueurs

Au lendemain de la lourde défaite concédée par l’OGC Nice sur la pelouse du FC Porto (0-3) et d’une triste 9e place en Ligue 1, Franck Haise a été maintenu par sa direction sur le banc. Interrogé sur la situation sportive et sur son entraîneur, le président niçois, Fabrice Bocquet, a livré son bilan dans les colonnes de L’Equipe. S’il rappelle que le Gym a déjà connu des débuts de saison similaires — avec 17 points en 13 journées — il reconnaît que le parcours européen actuel est « très mal » vécu par la direction et a pointé du doigt l’effectif azuréen, en soutenant son manager.

«On a connu des équipes niçoises plus vaillantes que celle-ci avec des joueurs moins forts, a-t-il confié après avoir récemment parlé au groupe. Je leur ai dit qu’on manquait d’engagement. En plus, on est la 18e équipe de Ligue 1 sur coups de pied arrêtés, ce n’est pas possible. Les leviers appartiennent au staff et à l’entraîneur, c’est à leur niveau que ça se joue. On n’est pas dans une impasse, c’est un moment très difficile». S’il assure que le Gym tentera de se renforcer au mercato d’hiver, Bocquet prévient que «ce ne sera pas la formule magique».