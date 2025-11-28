Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Nice : le président Fabrice Bocquet met la pression sur ses joueurs

Par Samuel Zemour
1 min.
nice @Maxppp

Au lendemain de la lourde défaite concédée par l’OGC Nice sur la pelouse du FC Porto (0-3) et d’une triste 9e place en Ligue 1, Franck Haise a été maintenu par sa direction sur le banc. Interrogé sur la situation sportive et sur son entraîneur, le président niçois, Fabrice Bocquet, a livré son bilan dans les colonnes de L’Equipe. S’il rappelle que le Gym a déjà connu des débuts de saison similaires — avec 17 points en 13 journées — il reconnaît que le parcours européen actuel est « très mal » vécu par la direction et a pointé du doigt l’effectif azuréen, en soutenant son manager.

La suite après cette publicité

«On a connu des équipes niçoises plus vaillantes que celle-ci avec des joueurs moins forts, a-t-il confié après avoir récemment parlé au groupe. Je leur ai dit qu’on manquait d’engagement. En plus, on est la 18e équipe de Ligue 1 sur coups de pied arrêtés, ce n’est pas possible. Les leviers appartiennent au staff et à l’entraîneur, c’est à leur niveau que ça se joue. On n’est pas dans une impasse, c’est un moment très difficile». S’il assure que le Gym tentera de se renforcer au mercato d’hiver, Bocquet prévient que «ce ne sera pas la formule magique».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Franck Haise

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Franck Haise Franck Haise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier