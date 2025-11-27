PSG : Nasser Al-Khelaïfi opéré après une blessure au padel

Hier soir, Nasser Al-Khelaïfi était présent au Parc des Princes lors de la victoire 5 à 3 du PSG face à Tottenham en Ligue des Champions. Le président parisien tenait à être dans les tribunes, lui qui s’est présenté le bras gauche en écharpe.

La suite après cette publicité

RMC Sport révèle que NAK s’est blessé lors d’un match de padel. Une discipline sportive qu’il affectionne particulièrement. Le média français ajoute qu’il va se faire opérer ce jeudi.