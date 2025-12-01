La Copa América pourrait de nouveau se jouer aux États-Unis en 2028

La CONCACAF et la CONMEBOL discutent actuellement de la possibilité d’organiser l’édition 2028 de la Copa América aux États-Unis, selon The Athletic. Ce serait la deuxième fois de suite, et la troisième depuis 2016, que le tournoi se tiendrait sur le sol américain. En cas d’accord, la sélection des États-Unis participerait à nouveau à la compétition. La tenue de l’événement doit toutefois être coordonnée avec les Jeux olympiques de Los Angeles, prévus à l’été 2028, afin d’éviter tout chevauchement calendaire. L’édition 2024, également organisée aux États-Unis dans le cadre d’un accord de coopération entre les deux confédérations, avait réuni les 10 nations de la CONMEBOL et six équipes invitées de la CONCACAF.

Si les discussions avec la CONCACAF avancent, la CONMEBOL conserve cependant d’autres options en Amérique du Sud, notamment l’Argentine et l’Équateur, tous deux déjà envisagés par le passé pour accueillir une édition du tournoi. Le succès économique de la Copa América 2024, qui a attiré 1,6 million de spectateurs et généré des revenus records pour la CONMEBOL, pousse à envisager un retour aux États-Unis, malgré certaines critiques sur la qualité des pelouses et la gestion du public, comme lors de la finale 2024 retardée de 80 minutes à Miami.