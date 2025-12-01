Fenerbahçe : Asensio vit un rêve à Istanbul

Installé depuis quelques mois à Istanbul, Marco Asensio savoure pleinement sa nouvelle vie en Turquie. L’ancien joueur du PSG explique qu’il a rapidement trouvé ses marques au sein de Fenerbahçe, porté par l’accueil chaleureux du club et par la ferveur incroyable qui règne autour du football dans la métropole. Entre stabilité retrouvée, cadre de vie enthousiasmant et ambiance électrique dans les stades, l’Espagnol affirme vivre une expérience à la hauteur de ses attentes. Il raconte son quotidien avec enthousiasme au micro de Marca :

La suite après cette publicité

« On s’installe petit à petit en ville. On a déjà une maison, ce qui est toujours le plus important : trouver cette stabilité pour se sentir plus à l’aise ici et au club. J’ai été très bien accueilli, donc je suis ravi. C’est une ville très dynamique, avec une population immense. Et surtout, ce qui est incroyable, c’est la passion pour le football. Les gens la vivent pleinement, et cela se voit aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. Je me lève tôt et tranquillement. Je vais à l’entraînement, à 30-40 minutes de marche. Je prends mon petit-déjeuner, je prépare la séance, on s’entraîne, je fais ma récupération… De retour à la maison, je travaille l’après-midi… Voilà en gros comment se déroule ma journée. Je sors, mais toujours couverte, même s’il y a toujours des gens qui finissent par vous toucher. Mais ça va, les gens sont respectueux, très gentils et toujours encourageants. »