L’Espagne et l’Argentine se disputent un crack de Serie A

Mateo Pellegrino, fils de l’ancien entraîneur Mauricio Pellegrino, fait l’objet d’une véritable bataille entre l’Espagne et l’Argentine. Né à Valence et formé à l’académie de Paterna, l’attaquant de 24 ans, qui possède donc la double nationalité, s’est révélé à Parme où il est actuellement en tête du classement des buteurs du club avec 7 réalisations en 14 matchs toutes compétitions confondues. Rapide, puissant et plutôt efficace dans le jeu aérien, il a inscrit un doublé contre le Torino (2-1), Pellegrino a également attiré l’attention de l’AC Milan selon AS, qui envisagerait de le recruter dès ce mercato hivernal.

En Espagne, Luis de la Fuente suit de près le parcours du joueur et a demandé de concrétiser son intégration auprès de la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Avec l’indisponibilité d’Alvaro Morata et la recherche d’un numéro 9 capable de faire basculer un match, Pellegrino pourrait devenir l’arme offensive que l’Espagne cherchait pour ses prochaines confrontations en Coupe du Monde. De son côté, l’Argentine ne l’a pas encore laissé filer, le convoquant déjà pour un stage avec les moins de 21 ans, ce qui promet un choix crucial pour l’avenir international du jeune attaquant. Affaire à suivre…