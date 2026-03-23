Argentine : coup dur pour Leonardo Balerdi

Durant cette trêve internationale de mars 2026, la dernière avant la liste pour la Coupe du Monde, Lionel Scaloni va passer en revue ses troupes. Irrégulier du côté de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi (27 ans) avait malgré tout une chance de se montrer durant ce rassemblement durant lequel l’Albiceleste va notamment affronter la Mauritanie (28 mars).

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Mais le défenseur ne pourra finalement pas saisir cette opportunité puisqu’il est out. « Le footballeur Leonardo Balerdi est forfait pour cause de blessure. Lucas Martínez Quarta le remplace », vient d’annoncer la sélection argentine sur son compte X. La nature de sa blessure n’a pas filtré. Il devrait rentrer à Marseille.