Le groupe de l’OM contre Nice avec un forfait de dernière minute mais deux grands retours

Par Jordan Pardon
1 min.
Hojbjerg @Maxppp
Nice Marseille
C’est sans plusieurs cadres que l’OM se déplace ce soir à Nice, un terrain souvent hostile et périlleux pour les Marseillais, battus 4 fois sur leurs 6 derniers déplacements à l’Allianz Riviera. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur Facundo Medina, toujours écarté des terrains en raison d’une entorse à la cheville, ni sur Amir Murillo, touché à la cuisse gauche, ou encore Nayef Aguerd, qui souffre d’un début de pubalgie.

Au milieu de terrain, l’incertitude planait autour de la présence, ou non, de Pierre-Emile Hojbjerg. Le Danois n’est finalement pas convoqué, lui qui n’avait pas participé à l’entraînement de veille de match. Hamed Traoré est toujours blessé à la cuisse droite, tandis qu’Amine Gouiri s’est récemment fait opérer de l’épaule. On notera en revanche les retours dans le groupe de Bilal Nadir et Leonardo Balerdi, absents depuis plusieurs semaines. Les jeunes Darryl Bakola, Tadjidine Mmadi et Robinio Vaz sont convoqués, au même titre que Neal Maupay, déjà présent avant la trêve face à Brest, un autre de ses anciens clubs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
