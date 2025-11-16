Pape Thiaw pousse un gros coup de gueule après Sénégal-Brésil

Samedi, le Sénégal s’est incliné face au Brésil lors d’un match amical organisé à Londres (2-0). Après la rencontre, le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, a exprimé son mécontentement face au traitement réservé à son équipe et révélé que les organisateurs n’avaient pas respecté les engagements pris avant le match.

« C’est un cri de cœur, et je ne le mets pas sur le compte de la défaite. Cependant, je trouve que les organisateurs ne nous ont pas respectés. Ils avaient annoncé qu’à la veille du match, les deux équipes ne s’entraîneraient pas sur la pelouse du stade, mais le Brésil s’est entraîné sur le terrain et nous non. C’est un manque de respect, et c’est quelque chose que je voulais vraiment souligner », a déclaré le coach de 44 ans, avant de reconnaître la supériorité de son adversaire : « n’empêche, il faut féliciter le Brésil qui a fait un bon match et remporté ses duels. »