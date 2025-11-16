Le constat d’Harry Kane sur le Ballon d’Or

Cette saison encore, Harry Kane est parti sur de sacrés standards avec le Bayern Munich. L’attaquant anglais a déjà planté 108 buts en 113 matches avec le club bavarois (29 passes décisives). Cette saison, il a déjà planté 23 buts en 17 matches seulement, de quoi en faire un sérieux candidat pour le futur Ballon d’Or. Mais l’international anglais ne se fait pas d’illusion à ce sujet.

Interrogé par le Mirror, il a expliqué que son nombre de buts n’aurait rien à voir avec une victoire finale.«Je pourrais marquer 100 buts cette saison, si je ne gagne pas la LDC ou la Coupe du Monde, je ne gagnerai probablement pas le Ballon d’Or. […] C’est pareil pour Haaland, c’est pareil pour tous les joueurs. Il faut gagner les grands trophées. On fait clairement partie des favoris pour la Ligue des Champions. Du coup, ça joue un peu en ma faveur. Pareil pour l’Angleterre. »