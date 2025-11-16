Une légende de l’OM se positionne pour Harry Kane !

Ces derniers jours, de nombreux médias à travers l’Europe ont dévoilé des informations sur Harry Kane. Notamment en Espagne, où le Barça pourrait profiter de sa clause libératoire de 65 millions d’euros pour l’attirer et en faire le remplaçant de Robert Lewandowski. Et l’idée de jouer au Barça semble clairement intéresser l’ancien des Spurs. Mais Chris Waddle, ancien international anglais, ne voit pas les choses de cet œil-là.

« Je sais que ça sonne bien d’entendre que Kane pourrait retourner à Tottenham. Mais je ne suis pas sûr que les Spurs le veuillent à cet âge et à ce prix. Même si un autre club était intéressé, je ne sais pas si le Bayern le laisserait partir. Ils ont laissé Lewandowski aller à Barcelone à cet âge, puis il a continué à marquer des buts sans arrêt. Peut-être Harry pense-t-il qu’il a déjà accompli sa mission en Angleterre, et peut-être ressentira-t-il bientôt la même chose à propos de l’Allemagne. Maintenant, l’Espagne, l’Italie ou la France pourraient l’attirer. Le Bayern est énorme, mais le Real Madrid est encore plus grand. Quelle histoire ce serait ! Si j’étais le Real Madrid, Barcelone ou Milan, je me demanderais : pourquoi pas Kane ? Il marque des buts, est techniquement fort et peut jouer en tant qu’avant-centre ou en tant que milieu de terrain. Si j’étais Harry, je préférerais tenter ma chance en Espagne plutôt que de retourner en Angleterre », a indiqué dans des propos relayés par AS l’ancien de l’OM, qui veut donc voir son compatriote au Real Madrid.