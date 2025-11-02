Harry Kane songe sérieusement à rejoindre un autre gros club européen cet été !

C’est le joueur le plus décisif d’Europe. Avec 25 G/A (22 buts et 3 assists) cette saison, Harry Kane est le joueur impliqué sur le plus de buts parmi les gros championnats européens. Encore plus impressionnant quand on sait que la Bundesliga compte une ou deux journées de moins que les autres grosses ligues du Vieux Continent. Du haut de ses 32 ans, le buteur anglais est donc peut-être à son prime…

La suite après cette publicité

Cependant, le Bayern est face à une situation un peu délicate. Le contrat de l’ancien de Tottenham expire dans un an et demi, en juin 2027, ce qui oblige le club et le joueur à s’asseoir pour discuter de son avenir. Mieux, ou pire en fonction du point de vue, il peut activer une clause dans son contrat qui lui permettra de partir pour 65 millions d’euros l’été prochain…

La suite après cette publicité

Un avenir en Espagne ?

Ces derniers jours, il a d’ailleurs été question d’un retour chez les Spurs, avec des Londoniens qui compteraient utiliser cette clause libératoire pour faire revenir leur ancienne star. Et voilà que Sport indique que le joueur envisage sérieusement de changer de club cet été. Pour revenir à la maison ? Pas forcément, puisque ce serait du côté de Barcelone que le regard du prolifique numéro 9 serait tourné.

L’idée de rejoindre le FC Barcelone tente bien l’attaquant des Three Lions, alors que des clubs anglais et saoudiens sont aussi venus aux nouvelles. Pour l’instant, le club champion d’Espagne en titre n’a fait aucun mouvement, et devrait attendre la fin de saison pour passer ou non à l’attaque, mais les Barcelonais vont devoir remplacer Robert Lewandowski, qui va partir à la fin de son contrat. L’opération Kane pourrait d’ailleurs clairement ressembler à celle qui a mené le Polonais en Catalogne à l’été 2022…