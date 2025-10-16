Pourquoi Tottenham veut faire revenir Harry Kane

La fin d’une époque. En acceptant de céder Harry Kane pour, quand même, un joli chèque de 100 M€ du Bayern Munich, Tottenham fermait un chapitre de son histoire. Exit l’homme qui lui avait marqué la bagatelle de 213 buts en Premier League, il fallait bien se préparer à son départ un jour ou l’autre de toute manière. Depuis, les Spurs ont enfin gagné un trophée, la Ligue Europa, et ont bien démarré leur saison 2025-2026 sous la houlette de leur nouveau coach Thomas Frank. Les voilà 3es de Premier League, collés aux basques d’Arsenal et de Liverpool.

Tottenham donne ainsi l’impression d’avoir su tourner la page et pourtant, ces dernières semaines, la rumeur d’un retour possible de Kane au sein de son club formateur agite presque quotidiennement l’Angleterre. Même lorsque l’attaquant de 32 ans se charge lui-même de calmer le jeu. « Je ne suis pas sûr (d’y retourner). Je suis très heureux ici à Munich. Ce n’est pas quelque chose à laquelle j’envisage. Ce sera toujours “nous” (avec les Spurs), car j’y ai passé toute ma vie. Je suis fan d’eux et je les regarderai toujours jouer pour voir comment ils évoluent. Ils feront toujours partie de ma vie, c’est sûr, mais pour l’instant, j’adore être ici », a-t-il expliqué au Daily Mail il y a deux jours.

Tottenham lui ouvre grand la porte

Un club londonien qui vit bien, un Kane bien intégré au Bayern Munich et auteur du meilleur début de saison de sa carrière, l’intérêt d’un retour paraît donc saugrenu. Et pourtant, il continue de s’intensifier. Déjà en raison de l’opportunité financière, puisque Kane disposera l’été prochain d’une clause libératoire à hauteur de 65 M€, activable s’il annonce au Bayern avant la fin du moins de janvier son désir de quitter le club. Ensuite parce que Tottenham dispose d’une clause de rachat prioritaire, devançant ainsi les nombreux clubs anglais prêts à bondir sur l’homme qui vient d’inscrire 24 buts en 16 matches toutes compétitions confondues depuis le début de saison.

Enfin parce que malgré son bon départ en championnat, le club londonien n’est pas satisfait du rendement de ses attaquants. Après un démarrage prometteur, avec un doublé lors de la première journée, Richarlison est retombé dans ses travers et n’a plus inscrit qu’un but. Solanke n’est qu’une alternative, Tel est utilisé à différents postes, et Kolo Muani n’a pas encore joué une minute en Premier League. Thomas Frank a déjà déclaré son envie de récupérer Harry Kane si l’envie d’un retour se déclenchait.

Paratici in, Levy out

Dernier point qui pourrait faire pencher la balance en faveur de Tottenham, le retour au club de Fabio Paratici, officialisé hier, après sa suspension de 30 mois, en duo avec le Danois Johan Lange qui lui avait succédé en 2023. Paratici est considéré comme celui qui avait retenu Kane en 2022, lorsque l’entraîneur se nommait Antonio Conte. Le départ de Daniel Levy de la présidence est aussi vu comme un signe positif en vue d’un retour de Kane. Selon la presse anglaise, le nouveau cycle entamé avec Thomas Frank ne pourrait être que bonifié par la présence d’un buteur comme Kane.

Ce dernier a pu découvrir la joie des trophées collectifs avec le Bayern Munich la saison passée, mais deux perspectives alléchantes pourraient le convaincre d’aller toquer à la porte des dirigeants bavarois avant fin janvier : gagner un trophée avec son club de toujours, et aller chercher le record de buts d’Alan Shearer (260 buts) en Premier League. Pour Kane, sous contrat jusqu’en 2027 avec le Bayern, le temps est compté.