Tottenham ouvre la porte à un retour d’Harry Kane

L’actuel coach des Spurs, Thomas Frank a ouvert la porte à un retour de Harry Kane à Tottenham, assurant que l’attaquant anglais de 32 ans serait toujours le bienvenu s’il décidait de quitter le Bayern Munich l’année prochaine. « Il y a beaucoup de fans de Tottenham, moi y compris, qui aimeraient voir Kane revenir », a confié le technicien avant le match de Carabao Cup contre Doncaster. « C’est un joueur exceptionnel. Personnellement, je ne pense pas qu’il le fera maintenant, honnêtement, il restera probablement au Bayern et continuera à performer. Il a été meilleur buteur l’an dernier et a remporté le championnat, il fait un travail fantastique actuellement. Mais il est le bienvenu. S’il veut nous rejoindre, il est plus que le bienvenu. »

Le capitaine de la sélection anglaise dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de quitter le Bayern Munich pour près 65 millions d’euros à la fin de la saison selon The Daily Mail, ce qui rend ce scénario plausible pour les supporters des Spurs. Pour rappel, Harry Kane à Tottenham c’est : 280 buts en 435 matchs, mais zéro trophée. Il est probablement le joueur le plus emblématique dans l’histoire récente du club londonien, il avait d’ailleurs félicité son ancien club lors du sacre en Europa League.