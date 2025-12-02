Menu Rechercher
PL : Tottenham accroche Newcastle dans les derniers instants

Par Valentin Feuillette
1 min.
cristian romero @Maxppp
Newcastle 2-2 Tottenham

Lors de la 14e journée de Premier League, Newcastle et Tottenham ont livré un match spectaculaire et riche en rebondissements à St. James’Park, se quittant finalement sur un score de 2-2. Les Magpies ont pris l’avantage à la 71e minute grâce à Bruno Guimarães, qui a parfaitement exploité une passe en retrait de Nick Woltemade pour tromper le gardien des Spurs. Tottenham a rapidement réagi et a égalisé à la 78e minute par Cristian Romero, profitant d’une action bien construite dans la surface pour remettre les deux équipes à égalité. Newcastle a semblé avoir pris le dessus à la 86e minute, lorsque Anthony Gordon a transformé un penalty après une faute dans la surface, donnant l’avantage aux locaux.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
11 Logo Tottenham Tottenham 19 14 +5 5 4 5 23 18
13 Logo Newcastle Newcastle 19 14 +1 5 4 5 19 18

Cependant, dans les dernières secondes, Tottenham a arraché un nul in extremis à la 90+5e minute, encore une fois par Romero, qui a signé un doublé salvateur pour son équipe. Le match a été marqué par plusieurs décisions arbitrales importantes et des moments de tension, notamment l’examen par la VAR pour le penalty accordé à Newcastle à la 83e minute. Les deux équipes ont montré de la combativité et un engagement total, offrant un spectacle haletant aux spectateurs. Malgré sa domination par moments, Newcastle n’a pas réussi à conserver son avantage, tandis que Tottenham a démontré sa résilience en égalisant dans les ultimes instants du match.

Pub. le - MAJ le
