Le Bayern Munich s’inquiète sérieusement pour Harry Kane

Le bonheur est en Bavière. Depuis l’été 2023, la famille Kane a quitté Londres pour s’établir à Munich avec son épouse Kate et leurs quatre enfants. Ils s’y sentent d’ailleurs très bien comme l’a avoué l’ancien attaquant de Tottenham, il y a quelques semaines. « Je suis vraiment heureux ici à Munich. Ma famille s’est installée. Mes enfants adorent ça ici à l’école. Alors oui, ma vie est ici. » Heureux avec les siens, l’international anglais semble aussi épanoui sur le rectangle vert sous le maillot du Bayern Munich.

Lors de sa première saison, il avait globalement répondu aux attentes avec 44 buts et 12 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues. L’an dernier, en 2024-25, le natif de Londres a de nouveau performé avec 41 buts et 14 assists au compteur en 51 matches. Cette saison, sa troisième au club, il est déjà parti sur un rythme intéressant. En effet, il en est déjà à 13 buts et 3 assists en 7 apparitions toutes compétitions confondues. La machine Kane est donc très bien lancée.

Kane arrive à un tournant

D’autant que le footballeur ne traîne plus sa réputation de chat noir puisqu’il a obtenu le premier trophée majeur de sa carrière la saison dernière avec le titre en Bundesliga. De quoi lui enlever de la pression et lui donner encore plus de confiance. Tout semble donc aller pour le mieux pour l’avant-centre. Mais ce mardi, Bild et plusieurs médias anglais expliquent qu’il arrive à un premier tournant de son aventure en Allemagne. En effet, le serial buteur a signé un contrat jusqu’en 2027 avec les Bavarois. Cette année 2026 va donc être charnière pour évoquer une prolongation.

D’ailleurs, Bild supplie le Bayern Munich de lui offrir un nouveau bail au moins jusqu’en 2028 car Kane enchaîne les buts et se montre régulier. Mais le joueur a une autre option entre les mains. Il peut décider de s’en aller. C’est une hypothèse qu’il ne faut pas écarter, d’autant qu’il dispose d’une clause très avantageuse. Des bruits de couloir avaient circulé sur le sujet. Mais Bild et le Telegraph assurent que cette fameuse clause existe bien. Ainsi, Kane peut quitter le Bayern Munich à l’été 2026 pour un montant d’environ 65 M€.

Il a déjà une préférence en cas de départ

Mais pour que cela soit possible, le footballeur doit annoncer son intention de quitter la Bavière avant la fin du mercato d’hiver 2026. La balle est donc dans le camp de l’Anglais. Le Daily Mail, de son côté, indique que certaines sources indiquent qu’il devrait revenir en Premier League afin de battre le record d’Alan Shearer avant qu’il ne soit trop tard. Il n’est qu’à 47 buts de surpasser l’ancienne légende de Newcastle, qui est toujours le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League avec 260 buts. Kane en est à 213. A 32 ans, il a encore un peu de temps pour tenter de battre ce record. Mais il ne doit pas trop tarder à revenir en Premier League.

Dans un passé récent, Manchester City, Arsenal et Manchester United étaient intéressés. Mais sauf départ ou problème, ils ont déjà des n°9 dans leurs rangs. De toute façon, le Telegraph révèle que c’est Tottenham qui a les faveurs de Kane en cas de retour. D’autant que plusieurs points plaident en faveur des Spurs. Le départ de l’ancien patron, Daniel Levy, est une bonne chose puisqu’il n’entretient plus de bonnes relations avec le joueur. De plus, Tottenham doit être informé de toute offre émanant d’autres équipes pour Kane. À offre égale, les Spurs l’emporteraient comme le stipule l’accord passé entre les diverses parties. Un retour de Kane n’est donc pas à exclure. Ce qui inquiète très sérieusement le club bavarois selon Bild. Affaire à suivre…