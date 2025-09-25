Ligue Europa : le classement général après la 1ère journée

La Ligue Europa version 2025/2026 est enfin lancée. Et après cette première journée, le bilan est mitigé côté français. Nice a confirmé qu’il restait l’un des cancres de l’épreuve après sa défaite face à la Roma (1-2). Ce jeudi, le LOSC a redoré le blason du football français contre Brann (2-1), mais ce fut dur. Enfin, l’Olympique Lyonnais s’est lui aussi imposé sur le terrain d’Utrecht (1-0).

Au classement, le Panathinaïkos a pris la première place grâce à son carton (4-1) face aux Young Boys de Berne, bons derniers. Le Dinamo Zagreb (2e) et Midtjylland (3e) complètent le podium. Côté français, Lille est septième, tandis que l’OL pointe au onzième rang. Sans surprise, Nice est hors du top 24 et figure au 27e rang.

Retrouvez le classement général ici