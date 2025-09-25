Menu Rechercher
Lille : Olivier Giroud n’a pas oublié la claque reçue lors du derby

Lille 2-1 Brann

Lille a remporté son premier match de ligue Europa face à Brann grâce à un but décisif d’Olivier Giroud (2-1). À l’issue du match, l’attaquant de 38 ans a raconté son but. « Dans ce genre de situation, c’est difficile pour le défenseur parce qu’il recule et moi j’arrive lancé. On avait fait l’éloge de (Cristiano) Ronaldo qui sautait haut. Avec l’âge, il y a des choses qui ne bougent pas trop, j’ai un bon timing », a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant d’être relancé sur la défaite lors du derby contre Lens (0-3).

« Il faut que ça reste dans nos têtes un petit moment, ça doit faire mal. Un derby quand ça se perd, ça fait mal. Il faut le garder dans un coin de la tête pour s’en servir, pour mettre les ingrédients qu’il faut. Il faut retenir ce qui n’a pas été. Il faut reprendre de la confiance. C’est le genre de défaite qui doit servir à avancer. » C’est dit.

