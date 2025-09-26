Strasbourg : Liam Rosenior n’a aucun regret après la défaite contre l’OM

Ce vendredi, l’OM est allé chercher une victoire précieuse à Strasbourg (1-2) en toute fin de rencontre. Dans ce duel de tacticiens entre Roberto De Zerbi et Liam Rosenior, le choc a tenu toutes ses promesses. Dans une rencontre très plaisante, les Strasbourgeois ont montré de belles choses et auraient sûrement mérité un autre sort à l’issue du choc. Interrogé après le match, Liam Rosenior a affirmé qu’il était très fier de la prestation de son équipe :

La suite après cette publicité

«On a joué contre une très belle équipe, un super coach, de superbes joueurs. On n’a rien à se reprocher. Je fais des choix, j’essaie de maintenir une certaine énergie pour conserver l’intensité. Je suis très heureux de voir mes joueurs évoluer. On a eu des situations pour faire la différence, on ne l’a pas faite. J’assume ce genre de rythmes. Je suis fier de mon équipe, de ce qu’on met en place. J’ai une équipe généreuse. On est là pour apprendre, on a perdu deux matchs mais on fait un bon début de saison.»