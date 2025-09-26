Ligue 1 : l’OM arrache la victoire à Strasbourg et devient leader provisoire !

Ce vendredi soir, la Ligue 1 nous offrait un choc en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Vainqueur de 4 de leurs 5 premiers matches de championnat cette saison, Strasbourg recevait l’OM dans une rencontre entre courtisans à la Ligue des Champions. Sous une pluie diluvienne, la rencontre est partie sur des bases intenses. Dominateurs d’entrée, les Marseillais se sont projetés et ont eu quelques opportunités. En forme lors des derniers matches, Timothy Weah a allumé la première mèche mais sa frappe a été captée par Mike Penders (8e) malgré la présence d’un Amine Gouiri maladroit. Strasbourg s’est ensuite rebiffé. Portés par la torpeur d’une Meinau en feu, les hommes de Liam Rosenior ont cru ouvrir le score mais Emanuel Emegha, froid de réalisme sur l’action, était finalement en position de hors-jeu (17e). Dans la foulée, Valentin Barco était trop court pour reprendre comme il se devait le centre de Diego Moreira (20e). Moins tranchants qu’en début de match, les Phocéens se réveillaient par la suite mais Amine Gouiri s’est illustré par son manque de réalisme (30e, 32e). Dans cette rencontre serrée et animée, les deux équipes rentraient à la pause dos à dos.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 12 6 +7 4 0 2 12 5 2 Monaco 12 5 +6 4 0 1 13 7 3 PSG 12 5 +6 4 0 1 10 4 4 Lyon 12 5 +4 4 0 1 7 3 5 Strasbourg 12 6 +2 4 0 2 9 7 6 Lille 10 5 +5 3 1 1 13 8 Voir le classement complet

Au retour des vestiaires, le score a rapidement évolué. Sur un contre parfaitement exécuté, Emanuel Emegha avait l’intelligence de centrer vers Abdoul Ouattara, entré en jeu à la mi-temps, qui profitait de la glissade de Balerdi pour ouvrir le score (1-0, 49e). Piqué par cette ouverture du score, Roberto De Zerbi décidait alors de faire entrer Greenwood, Aubameyang et Emerson pour changer les choses. Un coaching gagnant : après un incroyable sauvetage d’Aguerd devant Panichelli (68e), l’OM égalisait grâce à l’attaquant gabonais. En délicatesse face au but, ce dernier était trouvé par Hojbjerg dans la surface et a ouvert le score en deux temps (1-1, 78e). Poussés par cette égalisation, les Marseillais ont poussé pour prendre l’avantage. Et après une grosse occasion de Greenwood (88e), Marseille a été récompensé dans le temps additionnel. Après la grosse parade de Penders face à Robinio Vaz, Amir Murillo sortait de nulle part pour punir du gauche (1-2, 90+1e). Avec cette belle victoire, l’OM s’empare provisoirement du trône de leader. Strasbourg peut avoir des regrets et reste cinquième.