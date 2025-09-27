Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Ousmane Dembélé compare son Ballon d’Or à son but spectaculaire contre Tottenham

Par Allan Brevi
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Ousmane Dembélé a livré une comparaison originale pour décrire ce que représente son Ballon d’Or. Selon lui, ce trophée pourrait se résumer à une action spectaculaire sur le terrain, comme celle qu’il avait inscrite contre Tottenham avec le FC Barcelone, lors d’un match de phase de groupes de Ligue des champions le 11 décembre 2018.

La suite après cette publicité

« Mon but contre Tottenham… Je presse l’adversaire, il perd un peu l’équilibre, je récupère le ballon, et après, il y a un deux contre un (deux contre deux) et je dis "j’y vais tout seul". J’ai poussé le ballon, j’ai accéléré, j’ai vu le défenseur venir comme un fou pour tacler, je lui ai mis le crochet, et j’ai marqué. C’est à peu près le Ballon d’Or. Finition. Inattendu. Ça fait but. » Pour Dembélé, ce trophée symbolise à la fois la spontanéité, l’audace et la précision : les mêmes caractéristiques qui font de lui un joueur unique sur le terrain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Barcelone
Tottenham
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Barcelone Logo Barcelone
Tottenham Logo Tottenham
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier