Ousmane Dembélé compare son Ballon d’Or à son but spectaculaire contre Tottenham

Ousmane Dembélé a livré une comparaison originale pour décrire ce que représente son Ballon d’Or. Selon lui, ce trophée pourrait se résumer à une action spectaculaire sur le terrain, comme celle qu’il avait inscrite contre Tottenham avec le FC Barcelone, lors d’un match de phase de groupes de Ligue des champions le 11 décembre 2018.

« Mon but contre Tottenham… Je presse l’adversaire, il perd un peu l’équilibre, je récupère le ballon, et après, il y a un deux contre un (deux contre deux) et je dis "j’y vais tout seul". J’ai poussé le ballon, j’ai accéléré, j’ai vu le défenseur venir comme un fou pour tacler, je lui ai mis le crochet, et j’ai marqué. C’est à peu près le Ballon d’Or. Finition. Inattendu. Ça fait but. » Pour Dembélé, ce trophée symbolise à la fois la spontanéité, l’audace et la précision : les mêmes caractéristiques qui font de lui un joueur unique sur le terrain.