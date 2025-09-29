Menu Rechercher
L’arbitre du choc Barça-PSG est connu

Par Josué Cassé
1 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp

L’UEFA a désigné Michael Oliver pour arbitrer le choc entre le FC Barcelone et le PSG mercredi (21 heures), lors de la 2e journée de la phase de ligue de Ligue des champions. Pour rappel, l’Anglais avait arbitré le club parisien deux fois la saison dernière.

Offre canal+

La première fois contre Salzbourg en phase de ligue (3-0) puis lors du play-off retour contre Brest (7-0). Plus tôt cette saison, l’officiel de 40 ans avait également arbitré Nice lors de son 3e tour préliminaire aller de Ligue des champions perdu contre Benfica (0-2).

Pub. le - MAJ le
