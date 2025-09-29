CdM U20 : les Bleuets arrachent la victoire contre l’Afrique du Sud

En ouverture de la Coupe du monde U20 au Chili, l’équipe de France devait se défaire de l’Afrique du Sud afin de bien rentrer dans la compétition. Avec Elyaz Zidane, Lisandru Olmeta, le Monégasque Lucas Michal ou encore le Marseillais Tadjidine Mmadi alignés, les Bleuets avaient réussi à ouvrir le score grâce au Lensois Anthony Bermont en début de match (1-0, 25e).

Mais après une vérification du VAR avant la pause, l’arbitre a sifflé un penalty pour l’Afrique du Sud, après une erreur d’Elyaz Zidane dans la surface adverse. Un penalty transformé sans trembler par Jody Ah Shene, permettant aux Sud-Africains de revenir au score face aux Bleuets (1-1, 33e). Malgré une grosse domination française, il faudra attendre la fin de match pour voir Michal redonner l’avantage aux tricolores (2-1, 81e). Une première victoire de taille pour les hommes de Bernard Diomède, avant d’affronter les États-Unis jeudi prochain.