Coupe de France

CdF : le golazo complètement fou du gardien de l’AG Plouvorn

Par Josué Cassé
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

Le 7e tour de la Coupe de France a, une nouvelle fois, offert son lot de surprises et d’exploits mémorables, confirmant la magie unique de cette compétition. Ce dimanche, les locaux de l’AS Vitré (N3) en ont malheureusement fait les frais.

NationalFootball 🇫🇷
🚨🏆 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘̀𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗙𝗢𝗨 𝗖𝗘 𝗤𝗨'𝗜𝗟 𝗦𝗘 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘 𝗔̀ 𝗩𝗜𝗧𝗥𝗘́ !!! 🤯🤯🤯

Alors que les locaux de l'AS Vitré (N3) menaient 1 à 0 depuis la sortie des vestiaires, le gardien de l'AG Plouvorn (R1) a lâché cette 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘́𝗘 𝗔𝗖𝗖𝗥𝗢𝗕𝗔𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘 lors de la toute dernière action de la rencontre ! 😱😱

Plouvorn a ensuite remporté la séance aux tirs au but 4 buts à 3 et accède donc au 8e tour de la compétition ! 😳💛🖤

Totalement fou, ça c'est la Coupe de France ! 😍

📽️ @AsVitre1907
Voir sur X

Alors qu’ils menaient 1 à 0 depuis la sortie des vestiaires, le gardien de l’AG Plouvorn (R1) s’est offert une incroyable retournée acrobatique lors de la toute dernière action de la rencontre. Un but d’autant plus important que Plouvorn a ensuite remporté la séance aux tirs au but 4 buts à 3 pour accéder au 8e tour de la compétition.

Coupe de France
Plouvorn

Coupe de France Coupe de France
Plouvorn Logo Plouvorn
