CdF : le golazo complètement fou du gardien de l’AG Plouvorn

Le 7e tour de la Coupe de France a, une nouvelle fois, offert son lot de surprises et d’exploits mémorables, confirmant la magie unique de cette compétition. Ce dimanche, les locaux de l’AS Vitré (N3) en ont malheureusement fait les frais.

Alors qu’ils menaient 1 à 0 depuis la sortie des vestiaires, le gardien de l’AG Plouvorn (R1) s’est offert une incroyable retournée acrobatique lors de la toute dernière action de la rencontre. Un but d’autant plus important que Plouvorn a ensuite remporté la séance aux tirs au but 4 buts à 3 pour accéder au 8e tour de la compétition.