Coupe de France : les résultats complets du 7e tour

La Coupe de France 2025-2026 se poursuivait, ce week-end, aux quatre coins de l’Hexagone. À l’occasion du 7e tour, les 18 clubs de Ligue 2 faisaient leur entrée en lice et la hiérarchie a globalement été respectée. Après sa victoire contre l’AS Quetigny (R2) (1-3), Saint-Étienne verra le tour suivant, tout comme Troyes, qui a nettement dominé Aizenay, pensionnaire de Régional 1 (0-3). Amiens et Grenoble ont, eux, respectivement battu l’US Auby (D1) et l’Olympique de Villefontaine (R2) sur le même score. Reims l’a emporté face à Charleville (N3) sur la plus petite des marges (0-1) alors qu’Annecy est allé s’imposer à Cannes (1-2).

De son côté, Rodez a gagné à Lavaur (R2) (1-3) pendant que Bastia, en grande difficulté en championnat, a terrassé Château Malo qui évolue en Régional 3 (0-6). Poussé dans ses retranchements, Le Mans a également assuré l’essentiel (1-1 ; 4-2 t.a.b) sur la pelouse de l’US Ivry Football (N3). En Ligue 2, Laval n’a fait qu’une bouchée du Cellier Mauves FC (6-0). En déplacement à Trélissac, Pau n’a pas tremblé (2-0) alors que Clermont, Montpellier et Dunkerque verront, eux aussi, le 8e tour.

La Ligue 2 ne tremble pas, Caen et Clermont prennent déjà la porte

À noter aussi le scénario fou entre Pontarlier (N3) et Sochaux (National). Alors que les Sochaliens pensaient arracher leur qualification pour le tour suivant à 90e+4, les ex-pensionnaires de Ligue 1 ont été accrochés par les Pontissaliens quelques secondes plus tard. Les deux équipes se sont finalement départagées dans une séance de tirs aux buts qui a tourné en faveur des Lionceaux (6-5 t.a.b). Le Red Star, dauphin de Troyes en Ligue 2, a battu l’US Forbach (0-2).

La très grosse surprise de ce 7e tour est à mettre à l’actif de Bayeux, pensionnaire de Régional 1, qui est venu à bout (3-2) du SM Caen, dixième du classement en National. Une défaite qui a logiquement rendu fous de rage les supporters caennais présents au stade. Certains ont même tenté d’entrer dans les couloirs pour rejoindre les vestiaires et demander des comptes aux joueurs. Autre surprise, Clermont - actuel 11e de Ligue 2 - a été sorti aux tirs aux buts par Blois (N2). Quevilly-Rouen Métroplole (N1) a été évincé de la Coupe de France par Oissel (N3). Opposé à l’Entente Boé Bon-Encontre (R1), Bordeaux a assuré l’essentiel (1-0).

Tous les résultats du 7e tour

Avenir Gouzon (R2) 1-5 US Chauvigny (N3)

AAM Lapalissoise (R2) 1-2 Stade Poitevin FC (N2)

US Le Poinçonnet (R3) 0-2 SO Romorantin (N3)

Blois Foot 41 (N2) 1-1 (7-6 t.a.b) Clermont (L2)

AF Brias Bretenoux (R1) 0-2 Châteauroux (N)

Vendée Fontenay Foot (N3) 0-0 (4-3 t.a.b) FC Chamalières (N3)

Union Foot de Touraine (N3) 1-1 (4-3 t.a.b) RC Epernay Champagne (R1)

Aizenay France (R1) 0-3 Troyes (L2)

FC Saint-Meziery (R1) 1-1 (2-4 t.a.b) FC Périgny (R1)

UES Montmorillon (R2) 0-1 SC Beaucouzé (R1)

Moulien (Guadeloupe) 2-3 AS Le Gosier (Guadeloupe)

Le Geldar (Guyane) 2-2 (3-2 t.a.b) Etoile Matoury (Guyane)

Espoir Sainte-Luce (R1) 0-0 (5-4 t.a.b) Eveil (R2)

Saint-Pauloise (R1) 1-0 ES Dominicaine (R1)

Prémontré US (R3) 0-3 US Chantilly (N2)

Cormontreuil FC (R1) 5-2 Amiens Portugais FCP (R2)

Reims Saint-Anne (R2) 2-1 Gazélec Ajaccio (N3)

Auby US (D1) 0-3 Amiens (L2)

Avion CS (R2) 0-2 US Torcy PVM (N3)

Olympique Charleville Prix AM (N3) 0-1 Reims (L2)

AS Saint-Brice-Courcelles (R2) 1-1 (2-3 t.a.b) Bogny FC (R1)

Camon US (R1) 0-7 US Saint-Maur Lusitanos (N2)

APM Metz PVM (R1) 2-2 (5-4 t.a.b) FC Fleury 91 (N)

Cambrai AC (R1) 0-4 Feignies/Aulnoye EFC (N2)

Steenvoorde AS (R1) 1-1 (4-2 t.a.b) Chambly Oise FC (N2)

Loon-Plage FC (R2) 1-1 (5-6 t.a.b) Stade Béthune (R1)

CMS Oissel (N3) 2-2 (5-4 t.a.b) Quevilly Rouen Métropole (N)

IC Croix Football (N3) 2-2 (7-6 t.a.b) Racing Club France (N3)

JA Drancy (N3) 0-0 (3-4 t.a.b) AS Beauvais Oise (N2)

Saint-Amand FC (R1) 0-3 FC Dieppe (N2)

Boulogne (L2) 2-2 (3-5 t.a.b) Dunkerque (L2)

ES Cappelle-la-Grande (D1) 2-3 Abbeville SC (R2)

Olympique Marcq-en-Baroeul (R1) 5-0 Aire-sur-la-Lys OS (R2)

Longuenesse JS (R2) 0-2 FC Bondues (R1)

AS Cannes (N2) 1-2 Annecy (L2)

Olympique de Villefontaine (R2) 0-3 Grenoble (L2)

FC Saint-Cyr Collonges (R1) 0-0 (4-2 t.a.b) Thonon Evian Grand Genève FC (N3)

FC Rhône Vallées (R1) 1-1 (4-3 t.a.b) RC Pays de Grasse (N2)

Atom’Sports Pierrelatte (R3) 0-2 Lyon La Duchère (N3)

Carnoux FC (N3) 5-1 AS Pirae (Tahiti)

AC Seyssinet Pariset (N3) 0-0 (4-3 t.a.b) SC Aubagne Air Bel (N)

SS Allinges (D1) 1-2 Istres FC (N2)

US Château-Malo (R3) 0-6 Bastia (L2)

Sablé-sur-Sarthe (R1) 0-0 (2-4 t.a.b) US Saint-Malo (N2)

Yvetot AC (R1) 2-1 ASPTT Caen (R1)

Bayeux FC (R1) 3-2 SM Caen (N)

US Avranches MSM (N2) 0-0 (5-3 t.a.b) Paris 13 Atletico (N)

SA Beaumont (R2) 4-7 Aubervilliers FCM (N3)

US Granville (N2) 3-1 Dinan Léhon FC (N2)

Montreuil FC (R1) 1-0 Brandélé FC (Mayotte)

US Ivry Football (N3) 1-1 (2-4 t.a.b) Le Mans (L2)

Bobigny Étoile (D1) 1-1 (défaite aux t.a.b) AM Villeneuve la Garenne (R2)

RCO Agde (N3) 0-2 Montpellier (L2)

FC Montceau Bourgogne (R1) 2-1 L’Etrat La Tour Sportif (R2)

Andrézieux Bouthéon FC (N2) 1-1 (3-4 t.a.b) Hauts Lyonnais (N3)

AS Savignieux Montbrison (R3) 3-5 US Feurs (N3)

US Mauguio Carnon (R3) 0-0 (2-4 t.a.b) IS/Selongey Foot (R1)

Montpellier Atlas Paillade (R1) 0-2 Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (N)

Entente Nord Lozère (R2) 4-4 (3-4 t.a.b) US Ecotay Moingt (R3)

AS Quetigny (R2) 1-3 Saint-Etienne (L2)

ASPTT Dijon (N3) 0-1 Le Puy Foot 43 Auvergne (N)

FC Chalon (N3) 3-0 AS de Montréal-la-Cluse (R3)

CS Plédran (R3) 0-2 Stade Plabennecois (R1)

Orvault SF (R1) 1-3 Les Herbiers VF (N2)

FC Pen-Hir Camaret-sur-Mer (R3) 1-1 (7-8 t.a.b) Les Sables VF (N3)

AS Vitré (N3) 1-1 (3-4 t.a.b) AG Plouvorn (R1)

Stade Quimperlois (R3) 0-9 Ancienne Château-Gontier (R1)

Saint-Colomban Locminé (N2) 1-2 Guingamp (L2)

Le Cellier Mauves FC (R3) 0-6 Laval (L2)

FC Challans (N3) 0-2 GSI Pontivy (N3)

Les Bleuets Le Pertre Brielles (R3) 0-3 US Concarneau (N)

En Avant Saint-Renan (R1) 0-4 Stade Briochin (N)

L’Union Saint-Jean FC (R1) 1-0 Angoulême Charente FC (N2)

US Orléans (N) 3-0 Aviron Bayonnais (N2)

Trélissac APFC (R1) 0-2 Pau (L2)

SA Mérignac (R1) 1-0 US Colomiers (N3)

Seignosse Capbreton (R2) 2-3 FC Marmande 47 (R1)

FC Bassin d’Arcachon (N3) 4-1 Blagnac FC (N3)

Entente Boé Bon-Encontre (R1) 0-1 Bordeaux (N2)

FC 2 Rives Golfech GA (R1) 0-1 Mazères Uzos Rontignon (R1)

Auch Football (R2) 1-4 Canet-en-Roussillon FC (N3)

US Pibrac (R2) 1-3 Rodez (L2)

CA Pontarlier (N3) 2-2 (5-6 t.a.b) Sochaux (N)

FC Villars l’Isle Saint-Maurice Blussans (R2) 1-1 (3-4 t.a.b) US Sarre-Union (R1)

US Wittenheim (R2) 2-2 FC Freyming (R2)

Racing Besançon (N3) 4-0 US Thionville Lusitanos (N2)

Sarreguemines FC (R1) 5-3 AS Furiani Agliani (N2)

Nancy (L2) 5-0 GSA Tomblaine (R3)

US Forbach (R1) 0-2 Red Star FC (L2)

FCO Strasbourg K06 (R1) 2-3 ASC Biesheim (N2)

Association Still Mutzig (R1) 0-3 US Raon-l’Etape (R1)

