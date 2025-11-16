CdF : Clermont éliminé par une équipe de N2 !

La Coupe de France continue de nous livrer son lot de suspense et de surprises. Après l’élimination de Caen par Bayeux, pensionnaire de Régional 1, c’est au tour du Clermont Foot de passer à la trappe lors de ce 7e tour. Les Clermontois de Grégory Proment ont été éliminés par le Blois Foot 41, club de National 2.

Les Blésois ont même ouvert la marque en seconde période, grâce à Noé Sommer (55e, 1-0), avant que le 11e de Ligue 2 n’égalise sur un but de Yuliwes Bellache (72e, 1-1). Les deux équipes se sont ensuite départagées lors de la séance de tirs aux buts. Une loterie qui a tourné en faveur du Blois (7-6 t.a.b), qui ira au prochain tour.