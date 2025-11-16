Menu Rechercher
Coupe de France

CdF : Clermont éliminé par une équipe de N2 !

Par Kevin Massampu
1 min.
Clermont Foot @Maxppp
Blois Clermont

La Coupe de France continue de nous livrer son lot de suspense et de surprises. Après l’élimination de Caen par Bayeux, pensionnaire de Régional 1, c’est au tour du Clermont Foot de passer à la trappe lors de ce 7e tour. Les Clermontois de Grégory Proment ont été éliminés par le Blois Foot 41, club de National 2. 

Série en cours

Blois
D
D
D
N
N
Clermont
V
D
N
V
D

Les Blésois ont même ouvert la marque en seconde période, grâce à Noé Sommer (55e, 1-0), avant que le 11e de Ligue 2 n’égalise sur un but de Yuliwes Bellache (72e, 1-1). Les deux équipes se sont ensuite départagées lors de la séance de tirs aux buts. Une loterie qui a tourné en faveur du Blois (7-6 t.a.b), qui ira au prochain tour.

Pub. le - MAJ le
