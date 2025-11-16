Menu Rechercher
Angleterre : un match interrompu à la mi-temps en raison de propos sexistes visant une arbitre

Par André Martins
Des ballons de football lors d'un entraînement @Maxppp

Un match amateur en Angleterre, opposant AFC Rushden & Diamonds à Coventry Sphinx en Northern Premier League Midlands Division, a été abandonné à la mi-temps après des accusations d’abus « sexiste » visant l’arbitre, qui était une femme, rapporte The Athletic. Selon le club local, la rencontre a été interrompue après « un commentaire de nature sexiste » adressé à l’arbitre. Le club a exprimé dans un communiqué qu’il « prendra les mesures les plus fermes possibles conformément à ses politiques et à ses valeurs » et s’est dit « profondément préoccupé et déçu » par l’incident. Les dirigeants expliquent avoir tenté d’identifier l’auteur des propos, « sans succès ».

Ils ont ensuite précise : « la question a été signalée aux autorités compétentes, et nous apporterons notre soutien total à toute enquête qui suivra. S’il est établi que l’individu responsable est lié à l’AFC Rushden & Diamonds, nous prendrons les mesures les plus fermes possibles conformément aux politiques et valeurs du club. » De son côté, Coventry Sphinx a réagi dans un communiqué en affirmant que « le langage ou les actes discriminatoires n’ont pas leur place à Coventry Sphinx, ni d’ailleurs nulle part ailleurs dans la vie ». L’entraîneur de Diamonds, Elliot Sandy, a détaillé les faits auprès des médias officiels du club, expliquant que le commentaire présumé avait été prononcé durant la première période, provoquant une pause temporaire du jeu. « Quelqu’un dans la foule l’a insultée personnellement et elle a demandé que la personne soit expulsée ou le match serait abandonné. Cette personne a été expulsée, autant que je sache, et nous avons continué, mais elle est rentrée à la mi-temps et elle sentait que son esprit n’était pas à 100 % », a-t-il raconté, avant de conclure : « je condamne évidemment ce qui s’est passé aujourd’hui ; cela n’a pas sa place dans le football, et je suis vraiment désolé pour elle que cela soit arrivé. » AFC Rushden & Diamonds menait 1–0 au moment de l’arrêt du match, grâce à un penalty de Bruno Andrade inscrit à la 36e minute.

Pub. le - MAJ le
