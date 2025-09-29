Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

Le PSG s’engage à nouveau pour Octobre Rose

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le Parc des Princes sous le décor de la Ligue des Champions en 2022 @Maxppp

Le Paris Saint-Germain renouvelle pour la quatrième année consécutive son engagement en faveur d’Octobre Rose. Tout au long du mois d’octobre, le club parisien et son partenaire Qatar Airways mèneront des actions de prévention et de sensibilisation contre le cancer du sein. Les équipes féminine (contre Dijon le 4 octobre), masculine (face au RC Strasbourg le 17) et de handball (contre Sélestat le 22) évolueront avec un maillot domicile revisité, sur lequel le logo de Qatar Airways cède exceptionnellement sa place au ruban rose, symbole universel de la lutte contre la maladie. Un flocage spécifique viendra compléter ce dispositif.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
Le Paris Saint-Germain et son partenaire Qatar Airways renforcent leur engagement pour Octobre Rose en faveur de la prévention contre le cancer du sein.
Voir sur X

Les stades du PSG adopteront également les couleurs d’Octobre Rose lors des rencontres, avec des animations et actions de sensibilisation destinées aux supporters. Le club propose aussi une gamme de produits dérivés liés à l’opération, dont les bénéfices seront reversés à la recherche contre le cancer du sein. « Nous sommes fiers de mettre toute notre énergie et notre notoriété au service d’Octobre Rose », souligne Fabien Allègre, responsable de la marque PSG.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier