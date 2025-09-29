Le PSG s’engage à nouveau pour Octobre Rose

Le Paris Saint-Germain renouvelle pour la quatrième année consécutive son engagement en faveur d’Octobre Rose. Tout au long du mois d’octobre, le club parisien et son partenaire Qatar Airways mèneront des actions de prévention et de sensibilisation contre le cancer du sein. Les équipes féminine (contre Dijon le 4 octobre), masculine (face au RC Strasbourg le 17) et de handball (contre Sélestat le 22) évolueront avec un maillot domicile revisité, sur lequel le logo de Qatar Airways cède exceptionnellement sa place au ruban rose, symbole universel de la lutte contre la maladie. Un flocage spécifique viendra compléter ce dispositif.

Les stades du PSG adopteront également les couleurs d’Octobre Rose lors des rencontres, avec des animations et actions de sensibilisation destinées aux supporters. Le club propose aussi une gamme de produits dérivés liés à l’opération, dont les bénéfices seront reversés à la recherche contre le cancer du sein. « Nous sommes fiers de mettre toute notre énergie et notre notoriété au service d’Octobre Rose », souligne Fabien Allègre, responsable de la marque PSG.