Neom : les premiers pas fous d’Alexandre Lacazette

Cet été, l’Olympique Lyonnais a perdu ses deux n°9. Jugé intransférable au début du mercato, Georges Mikautadze a finalement été sacrifié par les Gones, qui devaient renflouer leurs caisses. Pour la seconde fois, le Géorgien a quitté le club très ému et avec un goût d’inachevé. D’autant qu’il avait le champ libre pour devenir la nouvelle idole du Groupama Stadium après le départ d’Alexandre Lacazette, qui lui avait passé le flambeau. En fin de contrat, le Général a lui aussi quitté les Rhodaniens pour la deuxième fois de sa carrière. La première, c’était en 2017 pour aller se frotter au très haut niveau sous le maillot d’Arsenal. Après un retour en 2022 pour porter le fameux projet de l’ADN OL, "Lacaz" a tiré sa révérence cet été 2025.

Le Français avait d’ailleurs reçu un bel hommage de la part des amoureux de l’Olympique Lyonnais ainsi que de son club, de ses coéquipiers et du staff. «Il y a beaucoup de joie, de fierté mais aussi d’émotion. J’ai envie de dire merci à tout le monde, au club, à tous ceux avec qui j’ai évolué, à tous les entraîneurs et les éducateurs que j’ai eu. Je remercie le public car aujourd’hui, ils ont été grandiose avec moi. En réfléchissant, j’ai souvent eu des moments difficiles, comme tout attaquant. Mais ils ont toujours été derrière moi à m’encourager et à croire en moi. Je tiens encore à leur dire merci», avait-il avoué après son dernier match au Groupama Stadium.

La gâchette Lacazette sévit encore

Après ses belles paroles, le Général avait ensuite évoqué son avenir, en précisant qu’il prendrait le temps de la réflexion pour étudier toutes les pistes dont il faisait l’objet. Parmi elles, il y a celle qui menait à Neom comme révélé par nos soins dès le mois d’avril dernier. L’écurie saoudienne a finalement réussi à convaincre l’attaquant, qui s’est engagé le 1er juillet dernier. «Du berceau du patrimoine lyonnais à la frontière du futur chez NEOM S.C. Le tireur d’élite Alexandre Lacazette est arrivé», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Rejoint peu après par Christophe Galtier, qui a été recruté en tant qu’entraîneur, le footballeur sous contrat jusqu’en 2027 a notamment retrouvé Saïd Benrahma, qu’il avait connu à Lyon.

Marcin Bulka (blessé), Nathan Zézé, Saïmon Bouabré ou encore Abdoulaye Doucouré ont également dit oui au pensionnaire de Saudi Pro League. Un club où le joueur tricolore prend ses marques, tout en n’étant pas totalement dépaysé puisque plusieurs compatriotes et/ou anciens de L1 sont à ses côtés. En ce qui concerne le terrain, l’ex-capitaine de l’OL a participé à 3 rencontres sur les 4 jouées par son équipe en championnat. Titulaire lors de la 1ère journée face à Al-Ahly, il n’avait pas pu éviter la défaite de son équipe (1-0) bien qu’il ait pris part à l’intégralité du match. Il a enchaîné le 14 septembre face à Damac. Dans le onze de départ, le Français a offert la victoire 2 à 1 aux siens grâce à un doublé.

Des débuts réussis loin de l’OL

Pour le troisième acte de SPL, Alexandre Lacazette n’a pas pris part à la victoire de Neom face à Al-Okhood (1-0). Mais il était de retour dans l’équipe pour défier Al-Riyadh samedi. Le Français a parfaitement répondu présent puisqu’il a marqué 1 but et délivré 1 passe décisive lors de la victoire 3 à 2. Entre-temps, il avait déjà été buteur quelques jours plus tôt lors de la défaite 2 à 1 face à Al-Hazem en Kings Cup. Pour le moment, "Lacaz" affiche donc un bilan de 4 buts et 1 assist en 5 apparitions toutes compétitions confondues. Il faut noter qu’il a été titulaire à chacune des rencontres auxquelles il a pris part (450 minutes de jeu). Bref, tout semble aller pour le mieux pour le Général. Questionné récemment par L’Equipe, le Français a évoqué ses premiers pas à Neom et en Arabie saoudite.

« C’est une nouvelle culture, on s’adapte, on respecte les coutumes du club. On fait une coupure pendant l’entraînement quand arrive l’heure de la prière, par respect pour les locaux. Pour le reste, c’est comme en Europe. Pour moi, il n’y a pas de changement. Le matin, c’est entraînement, puis sieste, et ensuite on profite en famille des activités. Mes enfants sont à l’école internationale anglaise et je les récupère après les cours. J’ai gardé mon 91 car Saïd (Benrahma) avait déjà le 10 et je suis arrivé après lui. Je n’allais pas créer un bordel pour avoir un numéro !» Surnommé "Lacazettekette" par quelques coéquipiers, le buteur de 34 ans n’est toutefois pas totalement charmé par la ville de Neom où il y a finalement peu de choses à faire au quotidien nous ont avoué certains proches du club saoudien. En ce qui concerne le terrain, c’est autre chose puisque Lacazette s’éclate à Neom, qui est actuellement 3e ex-aequo de SPL avec 9 points.