AC Milan : Adrien Rabiot est fou d’Allegri

Parti de l’Olympique de Marseille par la petite porte l’été dernier, Adrien Rabiot a rebondi du côté de l’AC Milan. Et si les Rossoneri ont réussi à convaincre le milieu de terrain français, c’est grâce à la présence de Massimiliano Allegri. Un coach que l’international tricolore a côtoyé à la Juventus et dont il est très proche.

« Je me suis toujours bien entendu avec le coach. Il est génial, toujours positif, il sait communiquer avec tout le monde et comprendre les joueurs. J’aime sa rage, sa détermination, son envie de gagner. Pour lui, je suis un cheval fou. Je donne toujours tout, je vais de l’avant et je ne lâche rien. Il aime les chevaux… je pense qu’il apprécie la comparaison. C’est un club extraordinaire. Je suis au bon endroit pour faire ce que j’aime et m’améliorer. Ce groupe de jeunes déborde d’énergie », a-t-il déclaré à DAZN.