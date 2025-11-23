Serie A : Mattéo Guendouzi offre la victoire à la Lazio contre Lecce

Mattéo Guendouzi et la Lazio retrouvent le sourire. Battus par l’Inter Milan juste avant la trêve (2-0), les Biancocelesti ont renoué avec la victoire ce dimanche en s’imposant face à Lecce (2-0). Un succès obtenu en grande partie à l’international tricolore Mattéo Guendouzi.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Lazio 18 12 +6 5 3 4 15 9 16 Lecce 10 12 -8 2 4 6 8 16

Trouvé par l’ex-Bordelais Toma Basic, bluffant cette saison après avoir été mis au placard toute la saison dernière, le Français trouvait le chemin des filets d’une reprise peu académique, mais efficace (29e, 1-0). Noslin a fini le travail dans les arrêts de jeu (90+5e) tandis que Boulaye Dia s’était vu refuser un but pour un hors-jeu. Cette victoire permet à la Lazio de remonter à la 8e place de Serie A. Lecce est 16e.