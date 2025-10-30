Lazio : d’indésirable à intransférable, la folle reconquête de l’ex-Bordelais Toma Bašić

Les amoureux de la Ligue 1 se souviennent sûrement de lui, les supporters des Girondins de Bordeaux s’en rappellent forcément. De 2018 à 2021, Toma Bašić a évolué en Gironde. Recruté dans l’anonymat le plus complet contre 3,5 millions d’euros en provenance de l’Hadjuk Split, le milieu croate avait été une bonne pioche pour les dirigeants bordelais. Après 82 matches et trois saisons passées sous les couleurs du club au scapulaire, Bašić est allé poursuivre sa carrière du côté de la Lazio Rome. Arrivé contre 7 millions d’euros, le natif de Zagreb joue beaucoup sous les ordres de Maurizio Sarri et s’avère être un bon milieu de terrain en Serie A. Tout a finalement basculé à l’été 2023.

À cette période, les Biancocelesti avaient décidé de miser sur Mattéo Guendouzi et l’avaient mis sur le marché. Pourtant, Bašić avait choisi d’ignorer les avances de nombreuses équipes, convaincu qu’il pouvait encore être utile à la Lazio. Il avait passé cinq mois entre le banc et hors du groupe avant d’accepter de passer le reste de la saison à la Salernitana où il a disputé 15 rencontres. De retour à Rome, le joueur de 28 ans avait accepté de retourner en Croatie, à l’Hadjuk Split, son club formateur, mais l’accord a finalement échoué. En effet, le président Claudio Lotito, convaincu qu’il pourrait tirer davantage de son transfert, a finalement décliné cette offre. Vexé, le milieu puissant a décidé de rester un an à la Lazio. En tribunes puis tout le temps sur le banc, Toma Basic n’a disputé aucune minute en 2024-2025 sous les ordres de Marco Baroni.

La belle revanche de Toma Basic avec la Lazio Rome

Et alors que d’autres joueurs auraient forcé son départ l’été dernier, Toma Bašić a continué à croire en ses qualités et à renverser la vapeur à Rome. Pouvant compter sur le soutien de Maurizio Sarri, de retour sur le banc des Laziales, le Croate a alors fait taire tous ses détracteurs. Mis de côté avant de revenir dans le groupe, Bašić est finalement sorti de la cave le 29 septembre dernier avec une titularisation face au Genoa. Auteur d’une belle prestation, il n’est plus sorti du onze depuis. Passeur décisif la semaine suivante face au Torino, il a enchaîné après la trêve internationale d’octobre et a continué de performer.

Encore très bon face à l’Atalanta, Basic a inscrit le but de la victoire le week-end dernier face à la Juventus Turin (1-0). Une réponse parfaite pour un joueur qui était considéré comme un paria et qui est désormais considéré comme "intouchable" par son entraîneur Maurizio Sarri. Ayant toujours apprécié le profil du joueur, le technicien italien n’a pas tari d’éloges sur son joueur après la victoire face à la Juve : « il s’était un peu égaré et n’était pas sur la liste des joueurs, mais nous avions besoin de lui et il a vraiment bien fait de prendre le relais. Je pense qu’il a gagné en caractère et qu’il nous donne un grand coup de main en ce moment. Nous l’en remercions tous. » Un modèle de résilience qui force le respect…