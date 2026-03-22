Serie A : Cher Ndour sauve la Fiorentina contre l’Inter et relance le Scudetto

Dans un stade Artemio Franchi animé, la Fiorentina et l’Inter Milan se neutralisaient (1-1) au terme d’un match disputé lors de la 30e journée de Serie A. Les visiteurs frappaient d’entrée, avec Francesco Pio Esposito qui profitait d’une défense encore en place pour ouvrir le score dès les premières secondes (1e). Cueillis à froid, les Florentins tentaient de réagir, mais se heurtaient à un bloc intériste bien organisé. Malgré quelques situations, les hommes de Paolo Vanoli ne parvenaient pas à égaliser avant la pause, laissant l’Inter rentrer aux vestiaires avec un court avantage.

La suite après cette publicité

Au retour de la pause, la Fiorentina affichait un visage plus entreprenant et poussait progressivement la formation dirigée exceptionnellement par Aleksandar Kolarov à reculer. Après plusieurs tentatives, les efforts viola finissaient par être récompensés grâce à Cher Ndour, qui égalisait en seconde période d’une frappe décisive (77e). La fin de match restait ouverte, chaque équipe cherchant à faire la différence, mais ni les Florentins, ni les Intéristes ne trouvaient la faille. Sous l’arbitrage d’Andrea Colombo, les deux formations se quittaient finalement sur un score de parité logique. Au classement, l’AC Milan peut avoir le sourire avec 6 points de retard à rattraper sur son rival milanais. Les Toscans prennent 2 unités sur la zone rouge.