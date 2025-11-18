Cristiano Ronaldo va rencontrer Donald Trump

Cristiano Ronaldo et Donald Trump plus proches que jamais. Après avoir déclaré son admiration pour le président américain en affirmant qu’il aimerait « discuter longuement de la paix dans le monde » avec lui, l’attaquant portugais s’apprêterait à le rencontrer.

La suite après cette publicité

Selon le journaliste Jake Taylor, Trump devrait recevoir CR7 ce mardi à la Maison-Blanche, le même jour que la visite du prince héritier saoudien. En juin dernier, un maillot de la sélection portugaise, dédicacé par l’ancien joueur du Real Madrid avec le message « Au président Donald J. Trump. Jouer pour la paix », avait déjà été remis au président américain.