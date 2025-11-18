SPL
Cristiano Ronaldo va rencontrer Donald Trump
1 min.
@Maxppp
Cristiano Ronaldo et Donald Trump plus proches que jamais. Après avoir déclaré son admiration pour le président américain en affirmant qu’il aimerait « discuter longuement de la paix dans le monde » avec lui, l’attaquant portugais s’apprêterait à le rencontrer.
La suite après cette publicité
Jake Traylor @jake__traylor – 17/11
NEW: Trump is expected to host soccer superstar Cristiano Ronaldo at the White House tomorrow, according to three White House officials.Voir sur X
Ronaldo, who plays in the Saudi Pro League, is expected to visit the WH on the same day where Trump will host the Saudi crown prince.
Ronaldo, who plays in the Saudi Pro League, is expected to visit the WH on the same day where Trump will host the Saudi crown prince.
Selon le journaliste Jake Taylor, Trump devrait recevoir CR7 ce mardi à la Maison-Blanche, le même jour que la visite du prince héritier saoudien. En juin dernier, un maillot de la sélection portugaise, dédicacé par l’ancien joueur du Real Madrid avec le message « Au président Donald J. Trump. Jouer pour la paix », avait déjà été remis au président américain.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer