Cristiano Ronaldo va rencontrer Donald Trump

Par André Martins
1 min.
Cristiano Ronaldo lors de la finale de Ligue des Nations @Maxppp

Cristiano Ronaldo et Donald Trump plus proches que jamais. Après avoir déclaré son admiration pour le président américain en affirmant qu’il aimerait « discuter longuement de la paix dans le monde » avec lui, l’attaquant portugais s’apprêterait à le rencontrer.

Jake Traylor
NEW: Trump is expected to host soccer superstar Cristiano Ronaldo at the White House tomorrow, according to three White House officials.

Ronaldo, who plays in the Saudi Pro League, is expected to visit the WH on the same day where Trump will host the Saudi crown prince.
Selon le journaliste Jake Taylor, Trump devrait recevoir CR7 ce mardi à la Maison-Blanche, le même jour que la visite du prince héritier saoudien. En juin dernier, un maillot de la sélection portugaise, dédicacé par l’ancien joueur du Real Madrid avec le message « Au président Donald J. Trump. Jouer pour la paix », avait déjà été remis au président américain.

Pub. le - MAJ le
