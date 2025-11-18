Jenni Hermoso victime de menaces de mort sur les réseaux sociaux

Figure majeure du football féminin espagnol et joueuse de Tigres Femenil, Jenni Hermoso a révélé avoir reçu des menaces de mort sur ses réseaux sociaux. Dans ses stories Instagram, l’attaquante de 35 ans a montré plusieurs messages insultants et menaçants envoyés par un utilisateur alors qu’elle se trouvait en voiture. Pour souligner la gravité des faits, elle a partagé des captures d’écran où l’on voit clairement le profil de l’auteur, qui apparaît sur sa photo en train d’enlacer deux enfants. Choquée par ce contraste, elle a écrit : « On continue le bingo… Que le visage de ces gens soit bien visibles, des personnes capables de faire ça alors qu’ils posent avec des enfants sur une photo ».

Malgré ces agressions, Jenni Hermoso reste concentrée sur son travail et bénéficie également du soutien de nombreux fans et acteurs du football féminin. Mais cet épisode met en lumière la persistance des violences numériques dont elle est régulièrement la cible, avec un impact sur sa sécurité et son bien-être.