Menu Rechercher
Commenter 14
MLS

MLS : Lionel Messi en mode patron envoie l’Inter Miami en finale de Conférence Est

Par André Martins
1 min.
Lionel Messi sous les couleurs de l'Inter Miami @Maxppp
Cincinnati 0-4 Inter Miami

À 38 ans, Lionel Messi a livré un véritable récital lors de la victoire de l’Inter Miami à Cincinnati (0-4), propulsant la franchise floridienne vers sa première finale de conférence Est. L’Argentin a ouvert le score d’une tête inhabituelle avant d’enchaîner trois passes décisives pour Mateo Silvetti puis Tadeo Allende, offrant une large victoire face à un adversaire que Miami n’avait encore jamais battu en saison régulière.

La suite après cette publicité
Major League Soccer
Now you see him ... now you don't. 🪄

@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs
Voir sur X

Toujours aussi décisif, Messi signe une campagne de play-offs historique avec six buts et six passes décisives, effaçant le record de contributions établi en 1999 par Ante Razov (10). Avec cette nouvelle démonstration, la Pulga franchit également la barre symbolique des 1 300 actions décisives en carrière (896 buts, 404 passes). Miami affrontera Philadelphie en finale de conférence avec l’objectif d’aller chercher une place en finale MLS.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Inter Miami
Lionel Messi

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Inter Miami Logo Inter Miami
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier