MLS : Lionel Messi en mode patron envoie l’Inter Miami en finale de Conférence Est

À 38 ans, Lionel Messi a livré un véritable récital lors de la victoire de l’Inter Miami à Cincinnati (0-4), propulsant la franchise floridienne vers sa première finale de conférence Est. L’Argentin a ouvert le score d’une tête inhabituelle avant d’enchaîner trois passes décisives pour Mateo Silvetti puis Tadeo Allende, offrant une large victoire face à un adversaire que Miami n’avait encore jamais battu en saison régulière.

Toujours aussi décisif, Messi signe une campagne de play-offs historique avec six buts et six passes décisives, effaçant le record de contributions établi en 1999 par Ante Razov (10). Avec cette nouvelle démonstration, la Pulga franchit également la barre symbolique des 1 300 actions décisives en carrière (896 buts, 404 passes). Miami affrontera Philadelphie en finale de conférence avec l’objectif d’aller chercher une place en finale MLS.