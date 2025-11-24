Menu Rechercher
Premier League

Arsenal : bonne nouvelle pour Martin Ødegaard

Par Allan Brevi
1 min.
Martin Ødegaard @Maxppp

Alors que les Gunners se sont imposés face à Tottenham ce dimanche (4-1), Martin Ødegaard a donné des nouvelles encourageantes sur sa blessure au genou. Absent depuis début octobre, le capitaine des Gunners a assuré qu’il était dans la dernière ligne droite de sa rééducation selon The Standart. « Cette semaine, j’ai travaillé très dur sur ma rééducation, et ça se passe très bien. Je sens que je me rapproche chaque jour un peu plus du but », a-t-il confié, avant d’avouer qu’il se sent « de plus en plus fort ».

« J’ai repris l’entraînement sur le terrain et je me sens vraiment en voie de guérison. C’est le meilleur aspect de la rééducation : plus on se rapproche de son retour dans l’équipe, plus on peut faire de choses sur le terrain et plus, on peut être intensif en rééducation. », a déclaré le capitaine des Gunners avant de conclure : « je suis vraiment impatient. Je suppose que c’est l’un des avantages d’être blessé. On a encore plus envie de rejouer au football. C’est le bon côté des choses, j’ai vraiment hâte de reprendre. »

