Menu Rechercher
Commenter 4

Iran : un joueur dans la tourmente à cause de l’alcool

Par Valentin Feuillette
1 min.
Sohrabian @Maxppp

Le défenseur iranien Armin Sohrabian a été temporairement suspendu par son club, l’Esteghlal Téhéran, après la diffusion d’une vidéo où il apparaît un verre à la main, dans un pays où la consommation d’alcool est strictement interdite depuis 1979. Devenue virale, la séquence montre également des bouteilles semblant contenir des boissons alcoolisées, provoquant une vive polémique. Le joueur doit s’expliquer devant la direction et la commission de discipline du club.

La suite après cette publicité

Âgé de 30 ans et international en 2023, Sohrabian a présenté ses excuses sur Instagram, assurant que la vidéo remontait à «il y a plusieurs années» et aurait été publiée par une personne avec laquelle il était en conflit. De retour à l’Esteghlal en 2025, le défenseur, évoluant en première division depuis 2014, appartient à l’un des clubs les plus populaires d’Iran, actuellement deuxième du championnat après dix journées.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Esteghlal
Armin Sohrabian

En savoir plus sur

Esteghlal Logo Esteghlal
Armin Sohrabian Armin Sohrabian
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier