18 jours, 16 équipes, pays du Maghreb…qu’est-ce que la Coupe Arabe ?

La CAN débute dans moins d’un mois. Attendue par tout un continent, la compétition aura lieu au Maroc, qui souhaite forcément remporter le trophée après son seul sacre en 1976. En attendant, le Maroc va disputer un autre tournoi qui, lui, débute ce lundi au Qatar : la Coupe Arabe. Légérement méconnue du grand public en Europe, cette coupe est organisée par la FIFA et est largement observée au Maghreb et au Moyen-Orient. Mais alors, qu’est-ce que ce tournoi qui aura lieu durant les 18 premiers jours du mois de décembre et qui prend fin seulement trois jours avant le début de la CAN ?

La suite après cette publicité

Une compétition qui prend de l’ampleur depuis 2021 avec la FIFA

Née en 1963 sous l’impulsion des fédérations arabes désireuses de créer une compétition à eux, la Coupe Arabe a connu une histoire mouvementée, ponctuée de pauses, de relances et de réformes successives. Longtemps considérée comme un tournoi intermittent, elle a progressivement gagné en crédibilité, notamment grâce à l’implication croissante de l’UAFA (Union des associations arabes de football) et à l’amélioration du niveau général des sélections participantes. La dernière édition de 2021, plus médiatisée et mieux organisée avec l’appui de la FIFA qui a pris le relais de l’UAFA, a permis d’installer durablement la compétition comme un rendez-vous attendu dans le monde arabe, mettant en lumière à la fois des rivalités historiques et l’émergence de nouvelles nations compétitives.

Ainsi, l’édition 2025 fait office de rendez-vous important pour de nombreuses équipes. Lors de la dernière édition, la victoire de l’Algérie avait suscité un émoi considérable dans l’Hexagone et de l’autre côté de la Méditerrannée. Déjà, la possibilité de regarder les matches en France sur l’application de la FIFA et sur la chaîne YouTube avait suscité un réel engouement autour de chaque rencontre des Fennecs. De plus, le parcours triomphant de ces derniers avec des victoires contre le Maroc en quart de finale, le Qatar en demi-finale puis la Tunisie en finale sous l’impulsion de Youcef Belaïli avait transcendé tout le monde arabe. Depuis ce tournoi de 2021 et grâce à l’organisation beaucoup plus qualitative et accessible de la FIFA, la Coupe Arabe est désormais un rendez-vous qui commence à peser.

La suite après cette publicité

Une édition 2025 spéciale

Forcément, cette édition 2025 sera particulièrement scrutée. En 2021, la compétition s’était achevée un 18 décembre et la CAN avait suivi en démarrant le 9 janvier 2022. Cette année, la compétition continentale commencera seulement trois jours après la Coupe arabe. Une donnée qui change évidemment tout pour de nombreuses sélections africaines engagées dans les deux compétitions. En Algérie par exemple, la grande interrogation est de savoir si des joueurs de la Coupe Arabe pourraient également disputer la CAN malgré le court délai de différence entre les deux compétitions. Ainsi, plusieurs joueurs algériens de l’effectif de la Madjid Bougherra pourraient être aussi appelés par Vladimir Petkovic même si l’ancien sélectionneur de la Suisse aurait pris le soin d’indiquer à sa Fédération quels joueurs pourraient jouer ou non avec la sélection A’, le nom donné à l’équipe algérienne qui participera à la Coupe Arabe, selon de nombreuses sources algériennes.

En attendant, la sélection algérienne aura fière allure avec Islam Slimani, Rafik Guitane, Adil Boulbina, Adam Ounas, Yassine Benzia ou encore Yacine Brahimi. Il en va de même pour les sélections africaines comme le Maroc, la Tunisie, le Soudan et Comores, qui se présentent avec des effectifs assez séduisants. L’autre particularité est que cette compétition se joue à 16 équipes divisées en quatre groupes. Les deux premières équipes jouent directement les quarts de finale et ainsi de suite. Alors que la finale aura lieu au Lusail Stadium le 18 décembre prochain, la compétition s’annonce ouverte avec quelques changements de règlement comme la mise en place d’une sortie de deux minutes pour un joueur qui se dit blessé. Une manière d’éviter toute simulation et gain de temps. Compétition de plus en plus mise en avant par la FIFA et qui permet à l’organisation de tester des choses et de rajouter encore plus d’enjeux pour les sélections du monde arabe, la Coupe Arabe va assurément apporter son lot de divertissement dans les prochains jours !