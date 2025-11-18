Menu Rechercher
Commenter 24
OM : un nouveau joueur est blessé

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Amir Murillo sous les couleurs de l'OM @Maxppp
Nice Marseille
La trêve n’a pas permis à l’Olympique de Marseille de récupérer tous ses joueurs. Outre Amine Gouiri, Hamed Junior Traoré ou encore Facundo Medina, Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur Nayef Aguerd (pubalgie) face à Nice. Il ne sera pas le seul à manquer cette rencontre.

RMC Sport révèle qu’Amir Murillo (29 ans) est aussi sur le flanc. Ce dernier s’est blessé à la cuisse. Il a été renvoyé à Marseille par le Panama, avec qui il n’a pas pu disputer de match durant cette trêve. Nos confrères précisent qu’il sera forfait lui aussi pour défier les Aiglons. En revanche, l’OM a bon espoir de récupérer Leonardo Balerdi, qui souffrait du mollet gauche.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
