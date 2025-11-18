AS Monaco : le FC Barcelone envisage déjà un départ d’Ansu Fati

Sébastien Pocognoli a du pain sur la planche. Arrivé dans la Principauté il y a quelques semaines pour remplacer Adi Hütter, le technicien belge doit composer avec l’épineux cas Paul Pogba. Annoncé proche d’un retour, le Français n’a toujours pas joué la moindre minute avec l’AS Monaco. Lundi, Pocognoli a rétropédalé le concernant puisqu’il a déclaré faire preuve de prudence avec lui. Relancer la Pioche est l’un des grands défis qui l’attend. Mais ce n’est pas le seul. Comme son prédécesseur, il doit également aider Ansu Fati à retrouver son meilleur niveau. Après une année compliquée au FC Barcelone où il a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains (11 matches, 298 minutes jouées), l’Espagnol a souhaité prendre un nouveau départ. Le projet proposé par Monaco l’a séduit et c’est ainsi qu’il est arrivé sur le Rocher le 1er juillet dernier.

« L’AS Monaco est heureuse d’annoncer l’arrivée d’Ansu Fati. L’attaquant international espagnol de 22 ans est prêté par le FC Barcelone pour la saison 2025-2026, avec option d’achat », pouvait-on lire sur le communiqué du club princier. Avant cela, le natif de Bissau a prolongé son contrat chez les Culés jusqu’en juin 2028. Mais l’objectif de Joan Laporta et de son club était bien évidemment de boucler sa vente définitive. Comme expliqué sur notre site, les Blaugranas ont inclus une option d’achat de 11 M€, ainsi qu’un intéressement important sur une éventuelle revente. Un deal qui a convenu à tout le monde. Après plusieurs semaines de préparation, Fati a pu faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs le 18 septembre à l’occasion d’un match de Ligue des Champions face au Club Bruges. Présent sur le pré durant 27 minutes, il a marqué un but malgré la défaite 4 à 1 des siens.

Le Barça est préoccupé par la gestion de Fati

Des premiers pas intéressants pour le joueur de 22 ans, qui a enchaîné ensuite avec 45 minutes face à Metz en Ligue 1. Là encore, il a trouvé le chemin des filets puisqu’il s’est offert un doublé. Buteur de nouveau contre Lorient (1 but), il a été muet face à Manchester City en C1 avant de s’offrir un doublé contre Nice en Ligue 1. Avec 6 buts lors de ses 5 premières apparitions, Ansu Fati a frappé fort. Son club pouvait avoir le sourire en se disant qu’il avait misé sur le bon cheval. Mais la suite a été moins glorieuse pour l’ancien prodige du Barça. Il a enchaîné avec 7 rencontres sans se montrer décisif, qu’il soit titulaire ou bien remplaçant. Malade, il n’était pas dans le groupe monégasque pour affronter Bodo/Glimt en Ligue des Champions le 4 novembre. Moins utilisé et influent, il pose désormais question. En Espagne, son cas intrigue. D’autant qu’on se réjouissait de son retour en grâce. Pour Marca, le changement d’entraîneur et la venue de Pocognoli ont stoppé Ansu Fati (6 buts en 11 matches) en plein élan.

Le quotidien espagnol rappelle qu’il n’a joué que 55 minutes cumulées sur ses 3 dernières apparitions à l’ASM (contre Nantes, le Paris FC et Lens). Tout cela ne fait pas du tout les affaires du FC Barcelone, qui s’inquiète très sérieusement pour son joueur. En effet, les pensionnaires du Camp Nou, qui ont quelques soucis financiers, étaient confiants le concernant et espéraient récupérer les 11 M€ de son option d’achat en fin de saison. Mais le vent est en train de tourner. Le FCB suit de très près la situation et observera son évolution. Si Fati retrouve du temps de jeu, il n’y aura pas de problème. Dans le cas contraire, Marca assure qu’un départ n’est pas à exclure au mois de janvier, où des clubs viendront frapper à la porte des Catalans. Le Barça veut que son joueur ait du temps de jeu pour se montrer et convaincre afin d’être vendu. Que ce soit à Monaco ou ailleurs. Un point va être fait prochainement entre Fati et le Barça et une décision sera prise en janvier.