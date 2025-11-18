Menu Rechercher
Fabrizio Ravanelli est écoeuré par l’OM

Par Dahbia Hattabi
Fabrizio Ravanelli et Pablo Longoria @Maxppp

Où est passé Fabrizio Ravanelli ? Voici la question que beaucoup se posent à Marseille. Revenu dans la cité phocéenne, l’Italien, qui occupe le rôle de conseiller sportif et institutionnel, a peu à peu disparu des radars. La Provence explique qu’il a été mis à l’écart depuis plusieurs semaines par la direction, qui a plusieurs reproches à lui faire. Elle l’a recadré lors d’une sortie médiatique contre un arbitre. Certains l’ont aussi accusé de jouer un double jeu.

Ce mardi, La Provence ajoute qu’il est récemment revenu dans la cité phocéenne pour passer du bon temps et se réunir avec l’OM concernant une rupture de contrat. Interrogé par le média régional, l’un de ses proches a lâché : « il ne comprend pas, il est dégoûté que cela se termine ainsi. Comment peut-on jeter de la sorte un homme de sa classe, qui a conquis le club et le cœur des supporters ? » Mais l’OM a tranché et Ravanelli n’est plus le bienvenu.

