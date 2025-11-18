Harry Kane dévoile la raison de sa signature au Bayern Munich

Harry Kane continue de briller avec l’Angleterre et le Bayern de Munich, où il s’affirme comme l’un des attaquants les plus décisifs du football mondial aux côtés d’Erling Haaland. Avant son doublé contre l’Albanie, qui lui a valu de dépasser le nombre de buts en sélection d’un certain Pelé, l’attaquant anglais a révélé la raison qui l’a poussé à rejoindre le Bayern Munich en provenance de Tottenham en 2023… et celle-ci n’est autre que la présence de l’actuel sélectionneur anglais Thomas Tuchel sur le banc munichois.

« Il a une personnalité et un charisme typiques d’un sélectionneur anglais. C’est aussi important lorsqu’on participe à un grand tournoi. Il a été la principale raison pour laquelle j’ai rejoint le Bayern de Munich. J’adore son énergie, j’adore ce qu’il voulait faire et la manière dont il voulait jouer. Cette relation que j’ai eue dès le premier moment où je l’ai rencontré m’a mis sur la bonne voie », a expliqué l’ancien des Spurs, qui a évolué sous les ordres du technicien allemand pendant une saison, avant de le côtoyer désormais chez les Three Lions.