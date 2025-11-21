Menu Rechercher
Bundesliga

La nouvelle déclaration du Bayern sur l’avenir de Dayot Upamecano

Par Maxime Barbaud
1 min.
Dayot Upamecano, ici avec le Bayern Munich @Maxppp

Dayot Upamecano est toujours en fin de contrat au Bayern Munich. Le club allemand souhaite tout faire pour le garder avec lui mais le défenseur est ciblé par le Real Madrid, comme nous l’affirmions le 5 novembre dernier. Le PSG tente également de le faire venir seulement, les Bavarois n’ont pas dit leur dernier mot, loin de là.

«Je suis optimiste quant à la conclusion d’un nouvel accord, affirme ce jeudi le président du club allemand, Herbert Hainer à Sky Sport Allemagne. J’entends dire qu’il est extrêmement heureux au Bayern, qu’il se sent très à l’aise dans l’équipe et avec l’entraîneur.» Reste à le faire signer sous peine de le voir partir libre l’été prochain.

Pub. le - MAJ le
